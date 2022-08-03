Головин о ничьей с ПСВ: «Монако» нужно просто сыграть в свою силу в ответном матче»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал ничью в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПСВ (1:1).

«Понятно, что итоги подводить рано, все будет решаться в ответном матче. Что касается этой встречи, то в целом мы играли с преимуществом. Возможно, не хватало явных моментов, остроты в атаке, но давление на ворота соперника было.

На гол мы в любом случае наиграли, а на последних минутах могли вырвать и победу, однако мяч попал в штангу. Не будем забегать вперед и загадывать, нужно просто сыграть в свою силу во втором матче и все должно быть нормально», - сказал Головин «СЭ».

Ответная встреча между «Монако» и ПСВ состоится 9 августа, начало – в 21.30 (мск). Победитель пары пройдет в раунд плей-офф, в котором встретится с победителем пары «Юнион» - «Рейнджерс».