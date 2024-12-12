Головин получил низкие оценки за матч ЛЧ с «Арсеналом»

В матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Монако» уступил 11 декабря на выезде «Арсеналу» со счетом 0:3.

Россиянин Александр Головин провел в составе гостей всю игру и получил низкие баллы от итальянских спортивных СМИ, которые оценивают всех футболистов, принимающих участие в ЛЧ: La Gazzetta dello Sport — 5,5; Corriere dello Sport — 5,0; Tuttosport — 5,5.

У «Монако» — 10 очков, клуб идет в зоне плей-офф. В оставшихся двух встречах команда Головина сыграет с «Астон Виллой» дома (21 января) и с «Интером» в гостях (29 января).