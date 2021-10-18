Головин начинает тренировки с командой. Но игра с ПСВ под вопросом

По данным «СЭ», полузащитник «Монако» Александр Головин во вторник приступит к тренировкам в общей группе. Его выход на поле в четверг в игре 3-го тура Лиги Европы с ПСВ пока под вопросом.

4 октября стало известно, что Головин из-за травмы мышцы бедра не поможет сборной России в октябрьских матчах против Словакии (1:0) и Словении (2:1).

Он травмировался во встрече 9-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Бордо» (3:0). Такое же повреждение Александр получил за месяц до этого в матче сборной России с Кипром. Тогда срок восстановления футболиста составил три недели.

В этом сезоне Головин провел семь матчей в лиге 1, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.