Голкипер «Порту» побил рекорд по отбитым пенальти в рамках одного сезона Лиги чемпионов

Голкипер «Порту» Диогу Кошта в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (4:0) дважды отбил пенальти.

На 50-й минуте матча при счете 1:0 в ворота португальского клуба был назначен пенальти. Кошта сумел отбить удар Ханса Ванакена, однако арбитр потребовал перебить 11-метровый, так как один из игроков раньше времени забежал в штрафную. Повторный удар наносил Ноа Ланг, но и в этот раз Кошта среагировал.

Вратарь «Порту» установил рекорд по отраженным пенальти в Лиге чемпионов.

Португалец стал первым с момента начала ведения статистики (сезон 2003/2004), кто отбил три 11-метровых удара в рамках одной кампании престижного европейского турнира.