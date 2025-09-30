Футбол
30 сентября, 23:25

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон получил травму в матче Лиги чемпионов

Алина Савинова

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон травмировался в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая».

32-летний голкипер получил повреждение на 55-й минуте игры. Медики оказали ему помощь, однако футболист не смог продолжить матч. Вместо него в ворота «Ливерпуля» встал Георгий Мамардашвили.

На 16-й минуте Алиссон не смог отбить 11-метровый в исполнении Виктора Осимхена.

Матч «Ливерпуля» и «Галатасарая» в Лиге чемпионов проходит на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле (Турция).

