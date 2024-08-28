Голкипер «Галатасарая» Муслера ударил нападающего «Янг Бойз» после гола
Голкипер «Галатасарая» Фернандо Муслера получил красную карточку в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (0:1).
На 87-й минуте нападающий швейцарской команды Алан Вирджиниус забил единственный гол в этой встрече. Он побежал праздновать мяч перед трибуной фанатов турецкой команды и вратарь умышленно ударил форварда по ногам. Арбитр показал 38-летнему уругвайцу красную карточку.
По сумме двух встрече «Галатасарай» проиграл «Янг Бойз» и не смог попасть в групповой турнир Лиги чемпионов.
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