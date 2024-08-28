Голкипер «Галатасарая» Муслера ударил нападающего «Янг Бойз» после гола

Голкипер «Галатасарая» Фернандо Муслера получил красную карточку в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (0:1).

На 87-й минуте нападающий швейцарской команды Алан Вирджиниус забил единственный гол в этой встрече. Он побежал праздновать мяч перед трибуной фанатов турецкой команды и вратарь умышленно ударил форварда по ногам. Арбитр показал 38-летнему уругвайцу красную карточку.