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Гол Зидана в ворота «Байера» признан лучшим в истории Лиги чемпионов. Он удивительно хорош

22:58
Зинедин Зидан и тот самый гол. Фото Reuters
Зинедин Зидан и тот самый гол. Фото Reuters
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France Football составил рейтинг лучших голов в истории Лиги чемпионов.

На первом месте расположился гол полузащитника «Реала» Зинедина Зидана в финале турнира сезона-2001/02 в ворота «Байера» (2:1). Француз с лета пробил в ближний угол ворот Ханса-Йорга Бутта.

Второе место у полузащитника «Фиорентины» Мауро Брессана и его мяча в ворота «Барселоны» в 1999 году.

Замкнул тройку гол форварда Криштиану Роналду в ворота «Ювентуса» в сезоне-2017/18.

«У меня ни разу больше не получилось так ударить, даже на тренировках». Великий гол Зидана в финале Лиги чемпионов

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