Гол Забитцера в ворота «Зенита» и гол Дибалы в ворота «Локомотива» претендуют на звание лучшего в 3-м туре Лиге чемпионов
01:40
Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов. Марсель Забитцер («Лейпциг»), Алекс Окслейд-Чемберлен («Ливерпуль»), Пауло Дибала («Ювентус») и Корантен Толиссо («Бавария»?) вошли в число претендентов. Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур
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