Гол Вальбуэна помог «Олимпиакосу» победить «Омонию», «Мольде» и «Ференцварош» сыграли вничью

Состоялись первые матчи четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Олимпиакос» дома обыграл «Омонию» (2:0). Один из мячей с пенальти забил бывший игрок московского «Динамо» Матье Вальбуэна. «Мольде» и «Ференцварош» сыграли вничью (3:3).

Ответные матчи в этих парах пройдут 29 сентября.

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд

«Олимпиакос» (Греция) — «Омония» (Кипр) — 2:0 (0:0)

Голы: Вальбуэна, 69 — с пенальти (1:0). Эль-Араби, 90+2 (2:0).

«Олимпиакос»: Жозе Са, Рафинья, Холевас, Рубен Семеду, Ба, Вальбуэна, Фортунис (Эль-Араби, 59), Бухалакис, Камара, Хассан (М`Вила, 76), Масурас (Ранджелович, 59).

«Омония»: Фабиану, Губочан, Лецьякс, Ланг, Люфтнер, Хорди Гомес, Витор Гомеш, Ботеак (Лоизу, 87), Папулис (Асанте, 81), Сантос, Сене (Дюриш, 46).

Предупреждения: Витор Гомеш, 26. Люфтнер, 42. Ботеак, 44. Рубен Семеду, 48. Лецьякс, 69.

Судья: Маккели (Голландия).

23 сентября. Пирей. Стадион «Георгиос Караискакис».

«Мольде» (Норвегия) — «Ференцварош» (Венгрия) — 3:3 (0:1)

Голы: Боли, 7 (0:1). Узуни, 52 (0:2). Джеймс, 55 (1:2). Эйкрем, 65 (2:2). Эллингсен, 83 (3:2). Харатин, 87 — с пенальти (3:3).

«Мольде»: Линде, Грегерсен, Хауген, Уинго, Эйкрем (Омойджуанфо, 81), Хуссейн, Эурснес, Эллингсен, Джеймс (Болли, 89), Хестад, Кнудтсон (Брюнхильдсен, 57).

«Ференцварош»: Дибус, Блажич, Ботка, Фримпонг, Чивич, Харатин, Сомалиа (Шигер, 71), Лайдуни, Узуни, Нгуен (Изаэл, 88), Боли (Зубков, 73).

Предупреждения: Эурснес, 9. Кнудтсон, 43. Хуссейн, 58. Грегерсен, 90+7.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

23 сентября. Мольде. Стадион «Акер».