Гол «Тоттенхэма» — самый смешной момент дня. Даже в FIFA мячи реалистичнее
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Курьезный мяч в ворота «Црвены Звезды» в матче Лиги чемпионов забил полузащитник «Тоттенхэма» Джовани Ло Сельсо. На 34-й минуте он открыл счет.
Le but gag de Lo Celso. ? pic.twitter.com/4doEfALRYo— Tottenham Hotspur ?? (@SpursFR) November 6, 2019
Аргентинец все же отправил мяч в сетку соперника после двух попаданий в штангу и перекладину и заблокированных ударов Харри Кейна и Сон Хын Мина.
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