Курьезный мяч в ворота «Црвены Звезды» в матче Лиги чемпионов забил полузащитник «Тоттенхэма» Джовани Ло Сельсо. На 34-й минуте он открыл счет.

Le but gag de Lo Celso. ? pic.twitter.com/4doEfALRYo — Tottenham Hotspur ?? (@SpursFR) November 6, 2019

Аргентинец все же отправил мяч в сетку соперника после двух попаданий в штангу и перекладину и заблокированных ударов Харри Кейна и Сон Хын Мина.