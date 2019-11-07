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Гол «Тоттенхэма» — самый смешной момент дня. Даже в FIFA мячи реалистичнее

00:10
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Курьезный мяч в ворота «Црвены Звезды» в матче Лиги чемпионов забил полузащитник «Тоттенхэма» Джовани Ло Сельсо. На 34-й минуте он открыл счет.

Аргентинец все же отправил мяч в сетку соперника после двух попаданий в штангу и перекладину и заблокированных ударов Харри Кейна и Сон Хын Мина.

Црвена Звезда — Тоттенхэм

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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