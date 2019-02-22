Гол Сане в ворота "Шальке" признан лучшим на неделе в Лиге чемпионов

Гол полузащитника "Манчестер Сити" Лероя Сане в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Шальке" (3:2) был признан лучшим на неделе, сообщает официальный Твиттер УЕФА.
Мяч, забитый 23-летним футболистом на 85-й минуте при счете 2:1 в пользу немецкого клуба, позволил "горожанам" выровнять положение в матче.
Ответный поединок пройдет 12 марта в Манчестере. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.
"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча
🥇Гол Лероя Сане в матче с "Шальке" признан лучшим на этой неделе в #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/DWHlSvIWlE– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 22 февраля 2019 г.
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