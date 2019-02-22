Гол Сане в ворота "Шальке" признан лучшим на неделе в Лиге чемпионов

Гол полузащитника "Манчестер Сити" Лероя Сане в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Шальке" (3:2) был признан лучшим на неделе, сообщает официальный Твиттер УЕФА.

Мяч, забитый 23-летним футболистом на 85-й минуте при счете 2:1 в пользу немецкого клуба, позволил "горожанам" выровнять положение в матче.

Ответный поединок пройдет 12 марта в Манчестере. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча