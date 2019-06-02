Гол Роналду в ворота "МЮ" признан лучшим в Лиге чемпионов-2018/19

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал десять лучших голов Лиги чемпионов сезона-2018/19. Первое место занял мяч, который забил форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в ворота "Манчестер Юнайтед" в матче группового турнира (1:2).

Вторую строчку занял гол форварда "Барселоны" Лионеля Месси в ворота "Ливерпуля" в первом матче полуфинала (3:0), третью - мяч нападающего мерсисайдцев Садио Мане, забитый "Баварии" на стадии 1/8 финала (3:1).

Технические наблюдатели УЕФА назвали 10 лучших голов сезона в #ЛигаЧемпионов 😍



Смотри их прямо сейчас! 📺https://t.co/nzU8FD4JIO pic.twitter.com/LBWoTKpXu6 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 2 июня 2019 г.

Напомним, победителем Лиги чемпионов стал "Ливерпуль", обыгравший в финале "Тоттенхэм" (2:0).

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр