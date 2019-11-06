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Гол Рэмси в ворота «Локомотива» стал 300-м для «Ювентуса» в Лиге чемпионов

21:22
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«Ювентус» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива» забил 300-й гол в этом турнире. 298-й и 299-й голы в Лиге чемпионов были также забиты в ворота железнодорожников Пауло Дибалой.

После изменения турнира первый гол туринцев в Лиге чемпионов забил Микеле Падовано в сентябре 1995 года в матче против дортмундской «Боруссии». 100-й гол на счету Дэвида Трезеге, 200-й забил Себастьян Джовинко.

Локомотив — Ювентус

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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