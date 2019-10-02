Гол Промеса помог «Аяксу» разгромить «Валенсию», «Челси» обыграл «Лилль»

«Валенсия» дома разгромно проиграла «Аяксу» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 0:3. Отличились Хаким Зиех, Донни ван де Бек и экс-форвард «Спартака» Квинси Промес. Полузащитник «летучих мышей» Даниэль Парехо не реализовал пенальти. Денис Черышев остался на скамейке запасных.

В параллельной встрече «Лилль» дома проиграл «Челси» — 1:2. У хозяев отличился Виктор Осимен, у гостей — Тэмми Абрахам и Виллиан.

«Аякс» с 6 очками возглавляет турнирную таблицу группы H, у «Челси» и «Валенсии» по 3 балла, у «Лилля» — 0.

Лига чемпионов

Группа H

«Валенсия» (Испания) — «Аякс» (Голландия) — 0:3 (0:2)

Голы: Зиех, 8 (0:1). Промес, 34 (0:2). ван де Бек, 67 (0:3).

Нереализованный пенальти: Парехо, 25 (вратарь)

«Валенсия»: Силлессен, Гарай, Хауме Коста, Васс, Габриэл Паулиста, Парехо, Коклен (Коррейа, 70), Родриго, Гонсалу Гедеш, Гомес (Ли Кан Ин, 57), Торрес (Черышев, 76).

«Аякс» (Голландия): Онана, Блинд, Тальяфико, Фелтман, Альварес, Мартинес, Дест, Тадич, Зиех (Хюнтелар, 85), ван де Бек (де Йонг, 88), Промес.

Предупреждения: Фелтман, 12. Тальяфико, 27. Хауме Коста, 45+1. Мартинес, 60. Онана, 62. Ли Кан Ин, 72. Гарай, 76. Промес, 81. Блинд, 82.

Судья: Орсато (Италия).

2 октября. Валенсия. Стадион «Месталья».

«Лилль» (Франция) — «Челси» (Англия) — 1:2 (1:1)

Голы: Абрахам, 22 (0:1). Осимен, 33 (1:1). Виллиан, 78 (1:2).

«Лилль»: Меньян, Зеки Челик, Габриэл, Жозе Фонти, Мандава, Араужу (Шека, 75), Сумаре, Андре (Ренату Санчеш, 69), Иконе (Юсуф Языджи, 62), Бамба, Осимен.

«Челси» (Англия): Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо, Жоржинью, Канте, Маунт (Ковачич, 87), Джеймс (Хадсон-Одои, 67), Виллиан (Педро, 84), Абрахам.

Предупреждения: Джеймс, 35. Иконе, 44.

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

2 октября. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».

Валенсия — Аякс

Лилль — Челси

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