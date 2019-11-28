Гол Промеса помог «Аяксу» обыграть «Лилль»

«Аякс» на выезде выиграл у «Лилля» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:0). Голами отметились полузащитник Хаким Зиех и экс-игрок «Спартака» Квинси Промес.

Французская команда потеряла шансы на выход в плей-офф и занимает последнее место, а амстредамский коллектив лидирует, имея 10 очков. «Валенсия» и «Челси» занимают 2-е и 3-е места в группе H соответственно.

Лига чемпионов

Группа H

5-й тур

«Лилль» (Франция) — «Аякс» (Голландия) — 0:2 (0:1)

Голы: Зиех, 2 (0:1). Промес, 59 (0:2).

«Лилль»: Меньян, Габриэл, Зеки Челик, Тиагу Джало, Мандава, Андре (Ренату Санчеш, 77), Иконе, Юсуф Языджи (Реми, 82), Сумаре, Бамба (Араужу, 72), Осимен.

«Аякс»: Онана, Тальяфико, Мазрауи (Альварес, 46), Схюрс, Мартинес, Дест, Тадич, Лабиад (Ланг, 45+2), Зиех (де Йонг, 85), ван де Бек, Промес.

Предупреждения: Мазрауи, 27. Мандава, 29. Осимен, 37.

?Судья: Брих (Германия).

27 ноября. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».

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