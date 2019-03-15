Гол Мане в ворота "Баварии" признан лучшим по итогам игровой недели ЛЧ

Первый гол нападающего "Ливерпуля" Садио Мане в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией" (3:1) признан лучшим по итогам игровой недели, сообщает официальный Твиттер УЕФА.
Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер решил помочь защитникам, далеко выскочил из ворот и не сумел перехватить мяч. Мане легко и красиво обыграл голкипера и отправил мяч в сетку.
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1⃣⚽️ Голосование завершено. Поздравляем... Садьо Мане! 👑🎉 #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/maV0OgUeEV– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 15 марта 2019 г.
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