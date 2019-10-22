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Гол Малиновского не спас «Аталанту» от разгрома в матче с «Манчестер Сити»

22 октября 2019, 23:56
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«Манчестер Сити» разгромил «Аталанту» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (5:1). В составе хозяев дублем отметился Серхио Агуэро и хет-триком — Рахим Стерлинг. У бергамасков гол забил украинский хавбек Руслан Малиновский.

Лига чемпионов

Группа C

«Манчестер Сити» (Англия) — «Аталанта» (Италия) — 5:1 (2:1)

Голы: Малиновский, 28 — с пенальти (0:1). Агуэро, 34 (1:1). Агуэро, 38 — с пенальти (2:1). Стерлинг, 58 (3:1). Стерлинг, 64 (4:1). Стерлинг, 69 (5:1).

«Манчестер Сити» (Англия): Эдерсон, Уокер, Фернандинью, Эрнандес (Стоунс, 41), Менди (Жоау Канселу, 71), Махрез, Гюндоган, Фоуден, Де Брейне (Отаменди, 67), Стерлинг, Агуэро.

«Аталанта» (Италия): Голлини, Толой, Джимсити, Мазиелло (Пашалич, 46), Кастань, де Рон, Фройлер, Малиновский, Гозенс, Гомес (Муриэль, 46), Иличич (Хатебур, 72).

Предупреждения: Менди, 4. Мазиелло, 10. Де Брейне, 63. Фоуден, 76. Фоуден, 83. Отаменди, 90+2.

Судья: Гринфельд (Израиль).

22 октября. Манчестер. Стадион «Этихад».

Манчестер Сити — Аталанта

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты игр, новости и обзоры матчей

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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