Гол Малиновского не спас «Аталанту» от разгрома в матче с «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» разгромил «Аталанту» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (5:1). В составе хозяев дублем отметился Серхио Агуэро и хет-триком — Рахим Стерлинг. У бергамасков гол забил украинский хавбек Руслан Малиновский.
Лига чемпионов
Группа C
«Манчестер Сити» (Англия) — «Аталанта» (Италия) — 5:1 (2:1)
Голы: Малиновский, 28 — с пенальти (0:1). Агуэро, 34 (1:1). Агуэро, 38 — с пенальти (2:1). Стерлинг, 58 (3:1). Стерлинг, 64 (4:1). Стерлинг, 69 (5:1).
«Манчестер Сити» (Англия): Эдерсон, Уокер, Фернандинью, Эрнандес (Стоунс, 41), Менди (Жоау Канселу, 71), Махрез, Гюндоган, Фоуден, Де Брейне (Отаменди, 67), Стерлинг, Агуэро.
«Аталанта» (Италия): Голлини, Толой, Джимсити, Мазиелло (Пашалич, 46), Кастань, де Рон, Фройлер, Малиновский, Гозенс, Гомес (Муриэль, 46), Иличич (Хатебур, 72).
Предупреждения: Менди, 4. Мазиелло, 10. Де Брейне, 63. Фоуден, 76. Фоуден, 83. Отаменди, 90+2.
Судья: Гринфельд (Израиль).
22 октября. Манчестер. Стадион «Этихад».
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