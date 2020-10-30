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Гол Киммиха в ворота «Локомотива» стал лучшим на неделе в Лиге чемпионов

18:24
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Гол полузащитника «Баварии» Джошуа Киммиха в матче 2-го тура Лиги чемпионов признан УЕФА лучшим в игровой неделе турнира.

25-летний немец отличился во встрече с «Локомотивом» (2:1), забив победный гол.

В текущем сезоне Киммих провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

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