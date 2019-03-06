Гол Кейна принес "Тоттенхэму" победу над "Боруссией"

"Тоттенхэм" на выезде переиграл дортмундскую "Боруссию" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0). Единственный мяч на 29-й минуте забил нападающий Харри Кейн. Это 14-й гол англичанина в своем 17-м матче в Лиге чемпионов.

По сумме двух встреч "Тоттенхэм" выиграл со счетом 3:0.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

"Боруссия Д" (Германия) - "Тоттенхэм Хотспур" (Англия) - 0:1 (0:0)

Гол: Кейн, 49.

"Боруссия": Бюрки, Вольф (Брун Ларсен, 62), Аканджи, Вайгль, Диалло, Санчо, Витсель, Гетце, Ройс (Дилэйни, 74), Рафаэл Геррейру (Пулишич, 62), Пако Алькасер.

"Тоттенхэм": Ллорис, Алдервейрелд, Санчес, Фертонген, Орье, Сиссоко, Уинкс (Дайер, 55), Эриксен (Роуз, 83), Дэйвис, Кейн, Сон Хын Мин (Ламела, 71).

Судья: Маккели (Голландия).

5 марта. Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк".

Первый матч - 0:2.