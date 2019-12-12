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Гол Фелипе в ворота «Локомотива» претендует на звание лучшего в 6-м туре Лиге чемпионов

02:53
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Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов. Уссем Ауар («Лейпциг»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Дани Ольмо («Динамо Зг») и Фелипе («Атлетико») вошли в число претендентов. Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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