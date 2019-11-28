Гол Бендера «Локомотиву» претендует на звание лучшего в 5-м туре Лиге чемпионов
28 ноября 2019, 02:51
Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов. Свен Бендер («Байер»), Пауло Дибала («Ювентус»), Алехандро Гомес («Аталанта») и Лаутаро Мартинес («Интер») вошли в число претендентов. Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
? Nominees for @NissanFootball Goal of the Week ???— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 27, 2019
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??#UCL | #GOTW
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур
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