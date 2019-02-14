Гол Асенсио принес "Реалу" победу над "Аяксом"

"Аякс" на своем проиграл "Реалу" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2). Первый тайм обошелся без голов. На 60-й минуте нападающий испанской команды Карим Бензема открыл счет. Хаким Зиех через 15 минут сравнял счет. Перед финальным свистком Марко Асенсио забил победный мяч с передачи Дани Карвахаля.

Ответная встреча состоится в Испании 5 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

Первый матч

"Аякс" (Голландия) - "Реал" (Испания) - 1:2 (0:0)

Голы: Бензема, 60 (0:1). Зиех, 75 (1:1). Асенсио, 87 (1:2).

"Аякс": Онана, Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико, ван де Бек, де Йонг, Шене (Дольберг, 73), Зиех, Тадич, Нерес.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Начо, Регилон, Каземиру, Кроос, Модрич, Бэйл (Васкес, 61), Бензема (Асенсио, 73), Винисиус Жуниор (Диас, 81).

Предупреждения: Зиех, 53. Регилон, 70. Васкес, 83. Серхио Рамос, 90.

Судья: Скомина (Словения).

13 февраля. Амстердам. Стадион Йохан Кройф Арена.