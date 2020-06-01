Год назад «Ливерпуль» завоевал свой шестой титул Лиги чемпионов

1 июня 2019 года «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0. Матч прошел на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Голы на свой счет записали Мохамед Салах, реализовавший пенальти, и Дивок Ориги.

Для «Ливерпуля» этот титул стал шестым в истории. В 2018-м мерсисайдцы дошли до финала, где уступили «Реалу» (1:3).