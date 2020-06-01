Год назад «Ливерпуль» завоевал свой шестой титул Лиги чемпионов
12:28
1 июня 2019 года «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0. Матч прошел на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
Голы на свой счет записали Мохамед Салах, реализовавший пенальти, и Дивок Ориги.
Для «Ливерпуля» этот титул стал шестым в истории. В 2018-м мерсисайдцы дошли до финала, где уступили «Реалу» (1:3).
?? В этот день ровно год назад «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале #ЛигаЧемпионов ???— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) June 1, 2020
?? Салах
?? Ориги pic.twitter.com/37B5W6qBOg
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