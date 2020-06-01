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Год назад «Ливерпуль» завоевал свой шестой титул Лиги чемпионов

12:28
&quot;Ливерпуль&quot; - обладатель Лиги чемпионов-2018/19. Фото Reuters
&quot;Ливерпуль&quot; - обладатель Лиги чемпионов-2018/19. Фото Reuters
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1 июня 2019 года «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0. Матч прошел на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Голы на свой счет записали Мохамед Салах, реализовавший пенальти, и Дивок Ориги.

Для «Ливерпуля» этот титул стал шестым в истории. В 2018-м мерсисайдцы дошли до финала, где уступили «Реалу» (1:3).

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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