Goal опубликовал список основных претендентов на победу в Лиге чемпионов
Британский новостной сайт о футболе Goal.com составил рейтинг главных претендентов на победу в обновленной Лиге чемпионов.
В топ-5 фаворитов не попали такие команды, как «Реал», «ПСЖ», «Бавария» и «Манчестер Сити».
Вот как выглядит этот рейтинг:
1. «Ливерпуль» (Англия).
2. «Барселона» (Испания).
3. «Арсенал» (Англия).
4. «Атлетико» Мадрид (Испания).
5. «Интер» (Италия).
6. «Реал Мадрид» (Испания).
7. «Байер» (Германия).
8. «Аталанта» (Италия).
9. «ПСЖ» (Франция).
10. «Астон Вилла» (Англия)...
И далее по списку следуют остальные футбольные клубы.
В ходе жеребьевки команды, занявшие места с 9-го по 16-е в общем этапе, будут «сеяными» и сыграют с командами, которые заняли места с 17-го по 24-е. «Сеяные» проведут ответные стыковые встречи дома. Восемь победителей стыковых матчей пройдут в 1/8 финала, где сыграют с одним из топ-8 клубов общего этапа.
Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — мадридский «Реал», который в этом розыгрыше занял 11-е место в общем этапе.