Goal опубликовал список основных претендентов на победу в Лиге чемпионов

Британский новостной сайт о футболе Goal.com составил рейтинг главных претендентов на победу в обновленной Лиге чемпионов.

В топ-5 фаворитов не попали такие команды, как «Реал», «ПСЖ», «Бавария» и «Манчестер Сити».

Вот как выглядит этот рейтинг:

1. «Ливерпуль» (Англия).

2. «Барселона» (Испания).

3. «Арсенал» (Англия).

4. «Атлетико» Мадрид (Испания).

5. «Интер» (Италия).

6. «Реал Мадрид» (Испания).

7. «Байер» (Германия).

8. «Аталанта» (Италия).

9. «ПСЖ» (Франция).

10. «Астон Вилла» (Англия)...

И далее по списку следуют остальные футбольные клубы.

В ходе жеребьевки команды, занявшие места с 9-го по 16-е в общем этапе, будут «сеяными» и сыграют с командами, которые заняли места с 17-го по 24-е. «Сеяные» проведут ответные стыковые встречи дома. Восемь победителей стыковых матчей пройдут в 1/8 финала, где сыграют с одним из топ-8 клубов общего этапа.

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — мадридский «Реал», который в этом розыгрыше занял 11-е место в общем этапе.