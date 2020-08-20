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Гнабри стал вторым немцем, который оформил дубль в полуфинале Лиги чемпионов

02:42
Серж Гнабри. Фото Twitter
Серж Гнабри. Фото Twitter
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Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри забил два гола в полуфинале Лиги чемпионов против «Лиона» (3:0).

25-летний хавбек стал вторым немцем, который оформил дубль в 1/2 финала. Ранее в сезоне-2012/13 два гола забил другой игрок «Баварии» Томас Мюллер в ворота «Барселоны» (4:0).

В финале Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «ПСЖ». Матч пройдет 23 августа и начнется в 22:00 мск.

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