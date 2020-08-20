Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Гнабри признан лучшим игроком матча «Лион» — «Бавария»

00:15
Теги:

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри признан лучшим игроком полуфинала Лиги чемпионов против «Лиона» (3:0).

25-летний немец в этом матче оформил дубль.

Всего на счету Гнабри 9 матчей в Лиге чемпионов, в которых он забил 9 голов и сделал две результативные передачи.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир