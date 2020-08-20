Гнабри признан лучшим игроком матча «Лион» — «Бавария»
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Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри признан лучшим игроком полуфинала Лиги чемпионов против «Лиона» (3:0).
25-летний немец в этом матче оформил дубль.
Всего на счету Гнабри 9 матчей в Лиге чемпионов, в которых он забил 9 голов и сделал две результативные передачи.
Two goals = Man of the Match ? #MissionLis6on #OLFCB 0-3 pic.twitter.com/KS1Yf5r3Zj— FC Bayern English (@FCBayernEN) August 19, 2020
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми
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