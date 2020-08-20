Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри признан лучшим игроком полуфинала Лиги чемпионов против «Лиона» (3:0).

25-летний немец в этом матче оформил дубль.

Всего на счету Гнабри 9 матчей в Лиге чемпионов, в которых он забил 9 голов и сделал две результативные передачи.