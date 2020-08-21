Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Гнабри — лучший игрок недели в Лиге чемпионов. Его гол «Лиону» признали самым красивым

17:28
Серж Гнабри. Фото AFP
Серж Гнабри. Фото AFP
Теги:

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри признан лучшим игроком матчей полуфинала Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

25-летний немец обошел в голосовании форвардов «ПСЖ» Неймара, Анхеля Ди Марию и своего одноклубника Роберта Левандовски.

Хавбек мюнхенцев также стал автором лучшего гола недели в ЛЧ. В полуфинале турнира «Бавария» обыграла «Лион» (3:0).

23 августа немецкая команда сыграет с «ПСЖ» в финале ЛЧ.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 5920
Все опросы
Кто выиграет Лигу чемпионов?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




Прямой эфир
Прямой эфир