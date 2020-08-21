Гнабри — лучший игрок недели в Лиге чемпионов. Его гол «Лиону» признали самым красивым
17:28
Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри признан лучшим игроком матчей полуфинала Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.
25-летний немец обошел в голосовании форвардов «ПСЖ» Неймара, Анхеля Ди Марию и своего одноклубника Роберта Левандовски.
Хавбек мюнхенцев также стал автором лучшего гола недели в ЛЧ. В полуфинале турнира «Бавария» обыграла «Лион» (3:0).
23 августа немецкая команда сыграет с «ПСЖ» в финале ЛЧ.
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