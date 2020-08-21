Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри признан лучшим игроком матчей полуфинала Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

25-летний немец обошел в голосовании форвардов «ПСЖ» Неймара, Анхеля Ди Марию и своего одноклубника Роберта Левандовски.

Хавбек мюнхенцев также стал автором лучшего гола недели в ЛЧ. В полуфинале турнира «Бавария» обыграла «Лион» (3:0).

??? Серж Гнабри — автор лучшего гола недели в #ЛигаЧемпионов! ?? pic.twitter.com/FbGPh8GmOP — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 21, 2020

23 августа немецкая команда сыграет с «ПСЖ» в финале ЛЧ.