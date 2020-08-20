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Гнабри, Левандовски, Ди Мария и Неймар претендуют на звание игрока недели Лиги чемпионов

05:11
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Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

На лучшего игрока номинированы по два игрока «Баварии» и «ПСЖ».

Полузащитник мюнхенцев Серж Гнабри оформил дубль в полуфинале против «Лиона» (3:0), форвард Роберт Левандовски отметился один гол.

Форвард «ПСЖ» Анхель Ди Мария отметился голом и результативной передачей в матче с «Лейпцигом» (3:0), его партнер по команде Неймар сделал два ассиста.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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