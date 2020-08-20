Гнабри, Левандовски, Ди Мария и Неймар претендуют на звание игрока недели Лиги чемпионов
05:11
Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
На лучшего игрока номинированы по два игрока «Баварии» и «ПСЖ».
Полузащитник мюнхенцев Серж Гнабри оформил дубль в полуфинале против «Лиона» (3:0), форвард Роберт Левандовски отметился один гол.
Форвард «ПСЖ» Анхель Ди Мария отметился голом и результативной передачей в матче с «Лейпцигом» (3:0), его партнер по команде Неймар сделал два ассиста.
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