Глушаков считает, что гол «Барселоне» приблизил Батракова к его мечте

Бывший полузащитник «Локомотива» Денис Глушаков оценил дебютный гол Алексея Батракова в Лиге чемпионов.

Бывший полузащитник «Локомотива» Денис Глушаков считает, что первый гол Алексея Батракова в Лиге чемпионов стал для российского футболиста важным личным событием. Об этом экс-игрок сборной России рассказал в беседе с Metaratings. Батраков отличился за «Галатасарай» в матче с «Барселоной», состоявшемся 13 октября.

«Он осуществил свою мечту и показал, что надо верить в себя», — сказал Глушаков. По его мнению, гол в еврокубковом матче помогает молодому игроку почувствовать уверенность в собственных силах. При этом бывший полузащитник не связывает один результативный эпизод с неизбежным изменением интереса к Батракову со стороны других клубов.

Матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» провел на своем поле и проиграл «Барселоне» со счетом 1:4. Батраков забил на 28-й минуте, открыв счет после передачи партнеров и удара с линии штрафной. До перерыва каталонцы восстановили равенство, а во втором тайме вышли вперед и увеличили преимущество до трех мячей.

Батраков перешел в турецкий клуб из «Локомотива», за который ранее играл и сам Глушаков. По итогам встречи с «Барселоной» россиянин записал на свой счет первый гол за «Галатасарай» в Лиге чемпионов. Комментарий Глушакова касается личного достижения полузащитника; общий итог матча для турецкой команды остался отрицательным.