Глушаков, Дзюба и Акинфеев в купальниках. Шутка от "Вечернего Урганта"

Официальный Твиттер программы "Вечерний Ургант" пошутил на тему выбежавшей девушки Кинси Волански на матче финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль"(0:2).

– В финале Лиги чемпионов на поле выбежала девушка в купальнике. Этот момент определенно добавил зрелищности всему матчу! Российские футбольные клубы уже отреагировали на инцидент: "Спартак", "Зенит" и ЦСКА представили свою новую форму на следующий сезон, – написано в Твиттере.

В финале Лиги чемпионов на поле выбежала девушка в купальнике. Этот момент определенно добавил зрелищности всему матчу!



Российские футбольные клубы уже отреагировали на инцидент: Спартак, Зенит и ЦСКА представили свою новую форму на следующий сезон 😉 pic.twitter.com/6S9b67iCtC — Вечерний Ургант (@Urgant_Show) 4 июня 2019 г.

Кинси Волански: "Меня никак не наказали. Даже удивительно"