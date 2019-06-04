11:08 | Футбол — Лига чемпионов

Глушаков, Дзюба и Акинфеев в купальниках. Шутка от "Вечернего Урганта"

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Официальный Твиттер программы "Вечерний Ургант" пошутил на тему выбежавшей девушки Кинси Волански на матче финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм""Ливерпуль"(0:2).

– В финале Лиги чемпионов на поле выбежала девушка в купальнике. Этот момент определенно добавил зрелищности всему матчу! Российские футбольные клубы уже отреагировали на инцидент: "Спартак", "Зенит" и ЦСКА представили свою новую форму на следующий сезон, – написано в Твиттере.

 

Кинси Волански: "Меня никак не наказали. Даже удивительно"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"
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