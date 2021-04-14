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Гленн Ходл разочарован «Порту»

00:33
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Бывший главный тренер «Челси» Гленн Ходл после поражения команды от «Порту» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:1) отметил, что разочарован в португальском клубе.

«Это была зрелая, профессиональная игра со стороны «Челси». До ее начала я говорил, что считаю выбранный стартовый состав наилучшим, и это нашло свое подтверждение на поле. Но в «Порту» я разочарован», — цитирует пресс-служба УЕФА Ходла.

Челси — Порту

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029493--chelsea-vs-porto/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры