Глен Ходдл: "Если за такое давать пенальти", их будет по 100 за игру"

Экс-полузащитник "Тоттенхэма" Глен Ходдл считает, что арбитр Дамир Скомина не должен был назначать пенальти в ворота лондонцев в финальном матче Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:2)

– Ни в коем случае нельзя было ставить пенальти, – цитирует Ходдла BBC. – Сиссоко бежал назад, указывал партнёру рукой на игрока соперников, как бы говоря: "Опекай его". Если бы он пытался остановить передачу, поднял бы обе руки вверх. Если за такое давать пенальти, у нас их будет по 100 за игру.

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль