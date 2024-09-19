Мичел о матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов: «Жирона» хорошо себя проявила. Мы заслужили быть здесь»

Главный тренер «Жироны» Мичел оценил результат матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счетом 1:0 в пользу парижан. Автором победного гола стал Нуну Мендеш, отличившийся на 90-й минуте.

«Я думаю, мы хорошо себя зарекомендовали. Мы скромный клуб, и это наше первое появление в Лиге чемпионов. Мы справились с задачей. Эта игра послужит нам уроком и шансом улучшить игру в будущем. «ПСЖ» был лучше, особенно во втором тайме. Они оказали на нас огромное давление, особенно с учетом фантастического контрпрессинга Луиса Энрике. Мы хорошо себя проявили, даже если у нас не было больших шансов на победу в игре. Мы работали три года и заслужили быть здесь. Мне немного грустно из-за результата, но мы это переживем», — приводит пресс-служба УЕФА слова Мичела.

Ворота французской команды защищал российский голкипер Матвей Сафонов, для которого эта игра стала дебютной за «ПСЖ».

«ПСЖ» 1 октября сыграет на выезде с «Арсеналом» в Лиге чемпионов, «Жирона» 2 октября примет «Фейеноорд».