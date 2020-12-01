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Главный тренер «Зенита» Семак рассказал о подготовке к матчу Лиги чемпионов против «Брюгге»

12:19
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 5-го тура Лиги чемпионов против «Брюгге».

— Какие ошибки вы допустили в первом матче с «Брюгге»?

— Мы играли скорее осторожно, чем пассивно, неплохо контролировали мяч, игра была напряженной, значимость результата была очень высокой. Действовали раскованно, могли забить еще, не реализовали те моменты, которые были в обороне. В обороне надо меньше ошибаться, тогда и меньше пропускать будем. Это футбол — необязательно побеждает команда, которая больше создает.

— Вам нужно забивать дважды. Будете играть с позиции силы?

— Мы всегда стараемся играть так, но не всегда получается так, как хочется. Нам надо играть активно, нужно забивать. Мы знаем ситуацию, постараемся сыграть на максимуме возможностей, чтобы добиться результата. (Гоша Чернов)

Матч «Брюгге» — «Зенит» состоится в среду, 2 декабря. Начало — в 23.00 (мск).

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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