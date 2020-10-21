Главный тренер «Зальцбурга» считает, что его команда заслужила победу

Главный тренер «Зальцбурга» Джесси Марш прокомментировал ничью с «Локомотивом» (2:2) в домашнем матче 1-го тура Лиги чемпионов.

— Немного обидно получилось. Считаю, что мы играли лучше и заслуживали победу, даже если и не показали свой лучший футбол. И все же нахожу, что действовали хорошо, создавали моменты и при счете 2:1. К сожалению, этого оказалось недостаточно, — приводит слова Марша официальный сайт «Зальцбурга». (Константин Алексеев)