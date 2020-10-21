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Главный тренер «Зальцбурга» считает, что его команда заслужила победу

23:07
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Главный тренер «Зальцбурга» Джесси Марш прокомментировал ничью с «Локомотивом» (2:2) в домашнем матче 1-го тура Лиги чемпионов.

— Немного обидно получилось. Считаю, что мы играли лучше и заслуживали победу, даже если и не показали свой лучший футбол. И все же нахожу, что действовали хорошо, создавали моменты и при счете 2:1. К сожалению, этого оказалось недостаточно, — приводит слова Марша официальный сайт «Зальцбурга». (Константин Алексеев)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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