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Главный тренер «Зальцбурга» отметил уверенную игру «Локо» в обороне

20:32
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Главный тренер «Зальцбурга» Джесси Марш в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива» отметил уверенную игру соперников в защите.

— «Зальцбург» всегда старается играть агрессивно и в атаку. Если пропустим первыми, то будет сложно отыграться. Ведь «Локо» уверенно играет в обороне по счету. (Наталья Юрина)

Матч «Локомотив» — «Зальцбург» состоится 1 декабря, начало — в 20.55 по московскому времени.

Локомотив — Зальцбург

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