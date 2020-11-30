Главный тренер «Зальцбурга» отметил уверенную игру «Локо» в обороне
20:32
Главный тренер «Зальцбурга» Джесси Марш в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива» отметил уверенную игру соперников в защите.
— «Зальцбург» всегда старается играть агрессивно и в атаку. Если пропустим первыми, то будет сложно отыграться. Ведь «Локо» уверенно играет в обороне по счету. (Наталья Юрина)
Матч «Локомотив» — «Зальцбург» состоится 1 декабря, начало — в 20.55 по московскому времени.
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