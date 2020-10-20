Главный тренер «Зальцбурга» Джесси Марш перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива» рассказал о сильных сторонах своей команды.

— Перед нами тяжелая задача. Очень сложная группа, — сказал Марш на пресс-конференции. — Надо хорошо обороняться. Мы много забиваем, но и много пропускаем. У нас хорошая связка в линии обороны. Команда хорошо сыграна. И вообще коллектив хороший, включая микроклимат. Надо проявить характер для успеха.

Самое главное — играть с концентрацией. Хочется победить, это было бы замечательным началом. Мы сконцентрированы на матче с «Локо». Бернет травмирован, все остальные — здоровы. (Наталья Юрина)