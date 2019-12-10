Главный тренер «Зальцбурга» Марш: «Мы будем расслаблены перед решающей встречей с «Ливерпулем»

Главный тренер «Зальцбурга» Джесси Марш рассказал о подготовке к матчу 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Встреча пройдет 10 декабря и начнется в 20:55 мск.

— В последние дни я встретил очень много людей, которые желали нам только лучшего, — цитирует Марша официальный сайт УЕФА. — Надо подойти к этому матчу с ясной головой и отдать на поле все силы. Мы понимаем, что «Ливерпуль» был в подобной ситуации в двух последних розыгрышах — подходил к заключительному туру группового этапа с необходимостью брать очки. Мы будем расслаблены перед решающей встречей.

Мы всегда настраиваемся на агрессивную игру, стараемся надежно обороняться без мяча и грамотно играть при перестроениях. «Ливерпуль» — очень талантливая команда, которая чрезвычайно опасна в фазах перехода от обороны к атаке и наоборот. Самое главное для нас — это сохранять веру в свои силы, действовать агрессивно и проявлять себя с лучшей стороны.