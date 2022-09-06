Главный тренер загребского «Динамо»: «Мы обыграли великий «Челси», историческая победа»

Главный тренер загребского «Динамо» Анте Чачич прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в матче 1-го тура группы E Лиги чемпионов.

«Я уверен, что это историческая победа. Мы обыграли великий «Челси». Я поздравляю всех своих игроков, они были сосредоточены все 90 минут. У нас не было ни одного слабого места в команде», — приводит слова Чачича сайт УЕФА.

В следующем туре загребское «Динамо» сыграет на выезде против «Милана» (14 сентября, 19.45 мск).