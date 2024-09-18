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Тьягу Мотта: «Ювентусу» пришлось серьезно помучиться в матче с ПСВ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Тьягу Мотта оценил игру команды в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с ПСВ (3:1).

«Этот результат — хороший способ начать турнир, теперь нам нужно продолжать в том же духе и улучшать многие вещи. Нам пришлось серьезно помучиться в матче с ПСВ, но мы уверены, что можем добиться большего в плане владения мячом. Чтобы конкурировать на таком уровне с командами, которые любят играть с мячом, нужно повышать свой уровень на протяжении всей игры, а не только в определенные моменты. Я доволен результатом, он очень важен для нас», — приводит слова Мотты сайт УЕФА.

«Ювентус» с 3 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Следующий матч в Лиге чемпионов туринцы проведут 2 октября против «Лейпцига».

 
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Тиагу Мотта
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСВ
ФК Ювентус
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