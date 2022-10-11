Аллегри о поражении от «Маккаби»: «Мы должны заткнуться и работать усерднее, чем когда-либо»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение в матче группового турнира Лиги чемпионов от «Маккаби» (0:2).

«Аньелли говорит, что нам должно быть стыдно? Он прав, мы должны заткнуться и работать усерднее, чем когда-либо, чтобы выбраться их этой ситуации. Дело не в технике или тактике, а в сердце и страсти: каждый играет сам за себя.

Когда испытание становится сложнее, оно становится еще прекраснее. Из этой ситуации нужно выйти с мужеством. Я никогда не думал об отставке», — сказал Аллегри после матча.

Президент туринцев Андреа Аньелли после поражения заявил, что не собирается увольнять Аллегри.

«Юве» занимает третье место в группе H Лиги чемпионов, отставая от «Бенфики», которая идет второй, на 4 очка.

Следующий матч в ЛЧ туринцы проведут на выезде 25 октября против португальского клуба.