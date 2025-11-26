Спаллетти — о холоде во время матча Лиги чемпионов: «Я шесть лет провел в России, это вообще ерунда»

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти перед матчем с «Буде-Глимт» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов заявил, что его не пугает холодная погода.

Игра команд проходит на стадионе «Аспмира» в Буде (Норвегия).

«Я шесть лет провел в России, у меня там и дочь родилась. Это вообще ерунда», — ответил Спаллетти на вопрос журналиста.

Спаллетти с 2009 по 2014 год возглавлял «Зенит», который под руководством итальянского специалиста дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны. Главным тренером «Ювентуса» Спаллетти является с октября 2025 года.