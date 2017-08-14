Главный тренер "Янг Бойз": "В ЦСКА много хороших игроков помимо Головина"

Главный тренер "Янг Бойз" Ади Хюттер в преддверии первого матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ЦСКА ушел от ответа на вопрос об отношении к игре полузащитника армейцев Александра Головина. По словам специалиста, в составе красно-синих много хороших футболистов и помимо 21-летнего россиянина.

- Смотрели ли вы субботнее дерби ЦСКА - "Спартак" и восхищены ли вы игрой Головина?

- Конечно, смотрели. В ЦСКА много хороших игроков помимо Головина.

- Ваша команда переводится как молодые парни. Рассчитываете ли вы, что они перебегают возрастную защиту ЦСКА?

- Наша команда существует с 1898 года. Мы не такие уж молодые (улыбается). Если бы всегда молодые побеждали опытных, было бы здорово. Кстати, скоро в Кубке Швейцарии мы сыграем с командой "Олд Бойз". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, что матч "Янг Бойз" - ЦСКА состоится завтра, начало игры - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи. Ответный матч пройдет в Москве 23 августа.