Главный тренер "Янг Бойз": "Мы прошли киевское "Динамо", а ЦСКА - команда примерно такого же уровня"

Главный тренер "Янг Бойз" Ади Хюттер в преддверии первого матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ЦСКА подчеркнул, что команда сделает все, чтобы дать отпор сопернику. По его словам, игроки должны выложиться на поле, чтобы добиться положительного результата.

- ЦСКА опытная команда, - начал Хюттер. - Мы же видим игру Дзагоева, Акинфеева, Березуцких. Сильные футболисты, которые провели более 100 матчей за свою команду. Мы сделаем все от себя зависящее, чтобы дать отпор армейцам. Для ЦСКА этот матч - тоже своеобразный вызов.

- Вы прошли уже киевское "Динамо", в прошлом сезоне - "Шахтер". Значит, имеете опыт побед над командами уровня ЦСКА?

- ЦСКА по своему уровню находится рядом с киевским "Динамо" и "Шахтером", которые мы прошли. Особо хочу выделить в составе армейцев Дзагоева. Наши футболисты должны завтра полностью выложиться на поле, чтобы добиться положительного результата. Мое самое большое желание - попасть в Лигу чемпионов. Совершенству нет предела! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, что матч "Янг Бойз" - ЦСКА состоится завтра, начало игры - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи. Ответный матч пройдет в Москве 23 августа.