Главный тренер «Валенсии» высказался о травме Черышева

Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес после победы над «Лиллем» (4:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов рассказал, что российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев? завтра пройдет обследование.

28-летний Черышев получил повреждение на 30-й минуте встречи и был заменен на хавбека Феррана Торреса. Россиянин покинул поле в сопровождении физиотерапевтов команды.

«Доволен действиями своей команды в матче с «Лиллем», — сказал Селадес. — У Черышева неприятные ощущения в бедре. Завтра он пройдет медицинское обследование».

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей