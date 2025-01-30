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Хенесс: «Горжусь тем, чего достиг «Штутгарт», мы получили ценный опыт»

Даниил Аршавский
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Главный тренер «Штутгарта» Хосеп Гвардиола Себастьян Хенесс прокомментировал поражение команды в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4).

«У нас был серьезный шанс сделать счет 1:1, нужно было использовать этот момент по полной, потому что против такого соперника много не добьешься. «ПСЖ» были лучшей командой по нескольким параметрам и в итоге одержали заслуженную победу. Мы разочарованы, но я также очень горжусь тем, чего достиг «Штутгарт». Не думаю, что в Лиге чемпионов много команд моложе нас — и мы получили ценный опыт», — цитирует Хенесса пресс-служба УЕФА.

«Штутгарт» набрал 10 очков, занял 26-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов и завершил свое выступление на турнире. «ПСЖ» расположился на 15-й строчке с 13-ю очками и вышел в стыковой раунд Лиги чемпионов.

Жеребьевка стыкового раунда состоится 31 января, первые матчи пройдут 11-12 февраля, ответные — 18-19 февраля.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Штутгарт
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