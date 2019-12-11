Главный тренер «Шахтера»: «Первый гол «Аталанты» убил игру»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру подвел итоги матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Аталанты» (0:3).

— Первый гол «Аталанты» убил игру, — цитирует Каштру официальный сайт УЕФА. — Обе команды играли наравне до начала второго тайма, но потом они забили. Иногда вам просто нужна удача, но сегодня вечером у нас ее не было. Мы очень разочарованы — это тяжелый результат для нас.

Мы могли забить в первом тайме, когда их вратарь отлично спас после удара Мораеса. Но в целом «Шахтер» не доминировал, создавал много возможностей и атаковал так же, как обычно. «Аталанта» оказала на нас давление, которого мы обычно не испытываем.

Игра была равна до первого гола. Все могло сложиться иначе, у нас были реальные шансы выйти на следующий этап. Но современный футбол такой. Мы с гордостью принимаем наш вылет из Лиги чемпионов.

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