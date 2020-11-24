Главный тренер «Севильи» ждет сложного матча в Краснодаре

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги рассказал о кадровых потерях в команде перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Краснодара».

— У нас достаточно потерь, — сказал тренер в эфире «Матч ТВ». — И не только Хесус Навас. Кого-то потеряли из-за ковида, кого-то — из-за травм, кого-то — из-за дисквалификации. Но эту ситуацию надо будет преодолеть. Нужно сыграть максимально сконцентрировано. Это будет сложная игра, высокого уровня. И оно не будет похожа на тот матч, который был в Севилье. Нам нужно показать свои лучшие качества, чтобы набрать три очка.