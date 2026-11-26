Гасперини остался доволен игрой «Ромы» в матче с «ПСЖ»

Главный тренер «Ромы» Джанпьеро Гасперини оценил результат гостевого матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:2). Римлянам удалось сыграть вничью с победителем двух последних розыгрышей турнира.

«Мы сыграли против великолепной команды, игроки которой постоянно меняются позициями и действуют очень быстро», — сказал Гасперини в эфире Prime Video.

В составе римлян отличились Марио Эрмосо и Дониэлл Мален. Эрмосо открыл счет в первом тайме, а Мален провел второй гол своей команды и сравнял результат во второй половине с пенальти в ворота Матвея Сафонова.

«ПСЖ» впервые потерял очки в этом розыгрыше Лиги чемпионов и занимает второе место в таблице общего этапа с 13 очками. «Рома» идет вне зоны плей-офф — на 25-й строчке с 5 очками.