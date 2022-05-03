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Анчелотти о матче с «Манчестер Сити»: «Иногда нужно рисковать»

Анчелотти ждет атакующей игры от «Реала» в матче с «Манчестер Сити»
Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о настрое на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Иногда тебе нужно рисковать. Да, если мы будем отсиживаться в обороне, то можем не пропустить, но нам нужно забивать.

В играх Лиги чемпионов мы много забивали — четыре мяча в ворота «ПСЖ», пять — в ворота «Челси», три — «Манчестер Сити», так что у нас есть основания рисковать.

Команда уже проявляла характер. Но одного этого качества недостаточно для выхода в финал. Нам нужно проявить все свое мастерство», — цитирует Анчелотти Marca.

Напомним, что первая встреча, которая прошла в Англии, закончилась победой «Сити» со счетом 4:3.

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» пройдет 4 мая.

Карло Анчелотти
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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